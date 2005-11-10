Lazio, Pinamonti cerca il bis: altro gol in amichevole per tornare titolare dopo la sosta

L'inserimento di Andrea Pinamonti nello scacchiere della Lazio si sta rivelando più complicato del previsto. Impiegato nelle 4 partite di campionato disputate dopo il suo arrivo, non è ancora riuscito ad andare a segno. Inoltre, eccezion fatta per la sfida contro l'Udinese, è sempre partito dalla panchina visto che Gattuso gli ha preferito dal primo minuto Noslin. Una situazione che l'ex Sassuolo vuole cambiare facendo parlare il campo.

Bene in amichevole

Durante questa sosta, Pinamonti sta lavorando duro e sfruttando ogni chance concessa dal mister. Titolare nell'amichevole di domenica scorsa contro l'Arezzo, ha ripagato la fiducia segnando dopo 1 minuto e aprendo la strada per il 2-0 finale. Il centravanti dovrebbe essere confermato dal 1' oggi nel test contro la Juve Stabia: stando a quello che riferisce Il Messaggero, in caso di ulteriore segnatura potrebbe indurre Gattuso a puntare su di lui come prima scelta anche alla ripresa del campionato contro il Monza.