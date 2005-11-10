Inter, un osservatore in Germania per Jeltsch. Sul taccuino anche Richards

L'Inter continua a monitorare con attenzione il mercato dei difensori e tra i profili finiti nel radar della dirigenza ci sarebbe anche Finn Jeltsch, classe 2006 dello Stoccarda. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca e ripreso da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe mandato un proprio osservatore a seguirlo dal vivo in occasione della sfida contro il Viking, un ulteriore segnale dell'interesse nei confronti del giovane centrale tedesco. Jeltsch sta trovando spazio con continuità e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione anche di altre società europee. L'Inter, dunque, continua a seguirne da vicino la crescita.

Può giocare centrale o braccetto

A rendere particolarmente interessante il profilo di Jeltsch è soprattutto la sua duttilità tattica. Lo Stoccarda utilizza spesso una difesa a tre e il classe 2006 è stato impiegato sia come centrale sia come braccetto destro, due ruoli compatibili con il sistema di gioco dell'Inter. Il club nerazzurro avrà inoltre la possibilità di osservarlo nuovamente da vicino nel mese di novembre, quando lo Stoccarda sarà di scena a San Siro per la sfida di Champions League contro l'Inter.

Sul taccuino anche Chris Richards

Jeltsch non è però l'unico difensore monitorato dalla dirigenza interista. Secondo il quotidiano, il direttore sportivo Dario Baccin continua infatti a seguire anche Chris Richards, 26enne statunitense in forza al Crystal Palace. Anche Richards può essere impiegato sia al centro della difesa sia come braccetto destro in una linea a tre, caratteristica che lo rende un profilo particolarmente adatto alle esigenze dell'Inter.

A rendere ancora più interessante la sua situazione è anche il contratto: l'accordo con il Crystal Palace è infatti in scadenza nel giugno 2027, un elemento che potrebbe avere un peso sulle condizioni di un'eventuale operazione.