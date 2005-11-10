Milan, torna di moda Ayari: il centrocampista del Brighton è in pole per il futuro

Il reparto più affollato del Milan è oggi il centrocampo, ma la dirigenza rossonera sta già programmando la prossima stagione. Ruben Amorim può contare su numerose alternative, con Modric e Rabiot considerati i punti di riferimento, mentre alle loro spalle ci sono Musah, Jashari, Loftus-Cheek e il giovane Comotto. La situazione però potrebbe cambiare presto. Come scrive Tuttosport, per Modric questa potrebbe essere l'ultima stagione, mentre il club lavora al rinnovo di Rabiot. Anche gli altri dovranno guadagnarsi la permanenza con il rendimento dei prossimi mesi. Per questo motivo, secondo il quotidiano, dirigenti e osservatori hanno già iniziato a monitorare alcuni profili per l'estate.

Ayari seguito da due anni

Tra i nomi che tornano con forza c'è quello di Yasin Ayari, centrocampista classe 2003 del Brighton e della Nazionale svedese. Il Milan lo segue da almeno due anni. Già nella primavera del 2025 l'allora responsabile dell'area scouting Geoffrey Moncada lo aveva inserito tra i profili da monitorare, prima che il club decidesse di puntare su altre soluzioni. Ayari nel frattempo ha continuato a crescere. Nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 3 assist tra Premier League e coppe inglesi, mettendosi in evidenza anche al Mondiale.

Duttilità e qualità

Uno degli aspetti che maggiormente convince il Milan è la versatilità dello svedese. Nel Brighton viene utilizzato nel 4-2-3-1 sia come mediano sia da trequartista, mentre con la Svezia può giocare anche come centrale di centrocampo nel 4-4-2. Una duttilità che lo rende particolarmente interessante per un Milan che, in vista del futuro, vuole avere più soluzioni in mezzo al campo.

Valutazione oltre i 40 milioni

Il contratto di Ayari scade nel 2027, ma il Brighton dispone di un'opzione unilaterale per prolungarlo fino al 2028. Questo mantiene alta la valutazione del centrocampista, che secondo Tuttosport supera i 40 milioni di euro. In estate era stato seguito anche dalla Roma, mentre adesso sono diversi i club europei interessati. Il Milan resta alla finestra e continuerà a monitorarne la crescita, con Ayari che al momento rappresenta uno dei nomi più caldi per il centrocampo del futuro.