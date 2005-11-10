Como, ecco il giovane Cascella: "Lo stile di gioco che si professa qui mi aiuterà a crescere"

"Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio del difensore italiano William Cascella, entrato a far parte del settore giovanile BiancoBlu nel corso della sessione di mercato estiva". Questo il comunicato del Como in merito al nuovo ingresso per il settore giovanile. Classe 2010, esterno difensivo impiegato anche a tutta fascia, Cascella arriva al Como dopo aver concluso la sua esperienza con il Monza.

Osian Roberts, Head of Development del Como, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di avere con noi un giovane calciatore di belle prospettive come William, un esterno difensivo che ha gamba, istinti e spunti tecnici anche per proporsi in avanti. Aggiungiamo un elemento importante capace di garantire copertura lungo la fascia sinistra, convinti che il suo percorso di crescita sia ancora in divenire".

Il commento di William Cascella sul suo arrivo al Como: "Sono grato di essere entrato a far parte di questo progetto, è il motivo principale che mi ha portato a legarmi al Club. Approdare al Como lo considero un passo in avanti importante per le mie ambizioni di carriera, il ritmo e lo stile di gioco che si professano qui mi aiuteranno a crescere ulteriormente. Sono stato accolto subito bene dai compagni e dallo staff, voglio fare un bel percorso insieme a loro".