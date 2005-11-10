Inter, via ai rinnovi: Carlos Augusto e Calhanoglu in prima fila. Poi toccherà a Dimarco

In casa Inter comincia a entrare nel vivo anche il tema dei rinnovi di contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i primi dossier che la dirigenza intende affrontare ci sono quelli relativi a Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu. Il brasiliano è legato ai nerazzurri fino al 2028 e percepisce attualmente circa 2,2 milioni di euro a stagione. Una cifra che il suo entourage ritiene destinata a essere rivista alla luce del rendimento e dell'importanza acquisita all'interno della rosa. Il suo agente Giuseppe Riso ha recentemente scherzato proprio sul tema: "A che posto metto su dieci il trasferimento di Carlos Augusto all'Inter? Devo mettere dieci perché sono incazzato con l'Inter. Perché ce l'ho con loro? Lo sanno già". Parole che lasciano intuire come uno dei temi del prossimo confronto sarà proprio l'adeguamento economico.

Calhanoglu, il nodo è lo stipendio

Situazione differente ma anche simile per Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà nel 2027. L'Inter vorrebbe prolungare il rapporto con il centrocampista turco, ma secondo Tuttosport la proposta dovrebbe prevedere una parte fissa inferiore rispetto agli attuali 6,5 milioni di euro, compensata però dalla presenza di bonus importanti. Insomma, anche in questo caso la trattativa ruoterà soprattutto attorno alla struttura dell'ingaggio e alla possibilità di trovare un punto d'incontro tra le esigenze del club e quelle del giocatore.

Più avanti toccherà a Dimarco

Il terzo dossier riguarda Federico Dimarco. Il forte legame tra il giocatore e l'Inter rappresenta una base importante, ma il quotidiano sottolinea come il confronto possa risultare più complesso rispetto agli altri. La questione verrà comunque affrontata più avanti. Prima, la dirigenza nerazzurra concentrerà le proprie attenzioni