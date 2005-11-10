Super Dybala, Gasperini suo primo sponsor all'Atalanta: lo aveva chiesto già quattro anni fa

"Ci sono stati anni in cui ha avuto fragilità fisica, che hanno frenato le sue prestazioni. Io ho sempre pensato che fosse una questione di allenamento. Tanti dicevano che fossero i muscoli di seta, che dovesse riposare, ma così si continuava ad infortunare". Gian Piero Gasperini, parlando di Dybala a Trento, ha tralasciato un particolare: lo voleva già prima.

Il retroscena

L'estate è quella del 2022, con Dybala che è libero e l'Atalanta che ha una potenza di fuoco intensa, dovuta ai tanti anni di Champions e dalle plusvalenze. C'è un tetto agli ingaggi - 2,5 milioni - e l'argentino chiede (molto) di più. Gasp lo chiede come regalo, come fiocco di rinascita dopo l'addio al Papu. È però fuori budget e firmerà con la Roma: il primo anno è 4+2 di bonus che diventeranno strutturali qualora venissero centrati. Diventano 6 di base, poi 8 il terzo, con l'opzione che scatta per il quarto. Un'enormità, mentre l'Atalanta prenderà Lookman e Hojlund. Alla fine dei conti non ha fatto per niente male.

Le altre parole di Gasperini

In certi infortuni è stato sfortunato, sì, ma ha cominciato ad allenarsi in campo ed ha fatto un inizio di straordinario. Non salta un minuto in allenamento o in partita e finisce sempre fra i più freschi. È la dimostrazione di quello che dico: l'allenamento è importante. Una volta si è infortunato calciando un rigore. In quell'occasione si fece male, quindi gli è rimasta difficoltà nel calciare come faceva tempo fa. Lo rivediamo però di nuovo sprintare e saltare gli avversari, lo rivedremo presto anche calciare come prima".