Lazio più pericolosa del Milan, ma a San Siro al 45' è 0-0. Maignan ancora una volta decisivo

Finisce senza reti il primo tempo della sfida tra Milan e Lazio, valida per il 13° turno di Serie A. Tanta intensità in una partita finora molto equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno mostrato buone idee in fase di costruzione, senza però riuscire a rendersi davvero pericolose. La truppa di Sarri ha cercato fin dall’inizio di imporre il proprio ritmo, lavorando sul possesso palla e sul fraseggio a centrocampo, mentre il Diavolo ha alternato momenti di gestione a qualche ripartenza pericolosa, con un pressing sempre più alto col passare dei minuti.

Dopo una grande parata di Maignan su un colpo di testa di Mario Gila al 2', si è dovuto aspettare fino al 32’ per vedere un altro vero tiro in porta, quando Zaccagni ha provato un break che ha messo in difficoltà Tomori, ma Maignan è stato nuovamente decisivo nel respingere la sua conclusione destinata al secondo palo. Lo stesso capitano biancoceleste ha messo in apprensione mister Sarri e la panchina appena un minuto più tardi, accusando un problema al ginocchio che per adesso non si è convertito comunque in niente di grave, né tantomeno in un cambio.

Il Milan, dal canto suo, ha risposto soprattutto con azioni veloci e verticalizzazioni orchestrate da Leao e Saelemaekers, non riuscendo però mai a calciare in porta. L'unica emozione dalle parti di Provedel è arrivata infatti al 42', con un cross di Bartesaghi spizzato da Nkunku per la conclusione al volo col destro di Tomori: palla fuori, seppur non di molto, e squadre dunque negli spogliatoi sullo 0-0.

