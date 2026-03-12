Le partite di oggi: il programma di giovedì 12 marzo
Ci sono appuntamenti con il calcio giocato anche in data odierna, giovedì 12 marzo 2026.
Archiviata la due giorni degli ottavi di finale d'andata di Champions, è adesso la volta del medesimo turno per le sorelle minori Europa League e Conference. Con tre squadre italiane ancora coinvolte nei tornei del giovedì: in Europa League c'è il derby italiano tra Bologna e Roma al primo atto, mentre la Fiorentina questa sera ospita i polacchi del Rakow per la sua sfida di Conference. Di seguito tutto il calendario delle partite, con a fianco l'orario del calcio d'inizio.
Europa League – Ottavi di finale (andata)
18:45 – Bologna vs Roma
18:45 – Lilla vs Aston Villa
18:45 – Panathinaikos vs Betis
18:45 – Stoccarda vs FC Porto
21:00 – Celta Vigo vs Lione
21:00 – Ferencvaros vs Braga
21:00 – Genk vs Friburgo
21:00 – Nottingham vs Midtjylland
Conference League – Ottavi di finale (andata)
18:45 – AZ Alkmaar vs Sparta Praga
18:45 – Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk
18:45 – Rijeka vs Strasburgo
18:45 – Samsunspor vs Rayo Vallecano
21:00 – Celje vs AEK Atene
21:00 – Crystal Palace vs AEK Larnaca
21:00 – Fiorentina vs Rakow
21:00 – Sigma Olomouc vs Magonza
