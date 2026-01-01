Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercato

Imparare dalle "sviste che ci possono stare". Uno degli obiettivi della Lazio per il nuovo anno è evitare di dover fare i conti con le limitazioni del mercato vissute nel 2025. L'esser rientrato nel parametro per gennaio garantisce ai biancocelesti la possibilità di operare anche la prossima estate, bisognerà vedere se a saldo zero o con un'altra sessione di mercato libera. La Lazio dovrà rientrare nel parametro del Costo del Lavoro Allargato di 0.7, abbassato ulteriormente rispetto allo 0.8 attuale e dovrà farlo senza contare su nuovi introiti tra diritti tv UEFA e sponsor. Per questo servirà operare con raziocinio sul mercato e la priorità a gennaio sarà trovare offerte e provare a fare plusvalenze. Poi si proverà ad accontentare Maurizio Sarri in entrata, ma prima di tutto si lavorerà sul fronte cessioni.

Lazio, come rientrare nel parametro anche a giugno

Per rientrare nel parametro del Costo del Lavoro Allargato la Lazio dovrà ridurre il gap di circa 30 milioni e per farlo può ottenere plusvalenze, aumentando così i ricavi, o riducendo il monte ingaggi. Riuscire a piazzare ingaggi pesanti come quelli di Hysaj e Gigot sarebbe fondamentale, ma al momento non ci sono offerte e salvo sorprese l'albanese andrà a scadenza, mentre per il francese se ne riparlerà a giugno. Per questo serviranno plusvalenze e i nomi di Tavares e Castellanos sono tra i più caldi. L'idea è quella di massimizzare dalle loro cessioni, ascoltare eventuali offerte superiori ai 15 milioni per Mandas e in caso valutare proposte "indecenti" da oltre 30 milioni per Guendouzi. In base a quanto si incasserà e al valore delle plusvalenze ottenute si capirà se e quanto investire a gennaio, cercando di trovare le giuste operazioni "rimandando" le spese con dei prestiti con diritto/obbligo di riscatto. Sarri continua a spingere per Lazar Samardzic, accoglierebbe volentieri Insigne e accetterebbe anche una soluzione "low-cost" come Martin per sostituire Tavares. Se l'Atalanta accettasse un prestito con obbligo di riscatto per Samardzic, si potrebbe chiudere un mercato a "spese zero", il primo obiettivo del presidente Lotito per il 2026.