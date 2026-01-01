Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercato

Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Imparare dalle "sviste che ci possono stare". Uno degli obiettivi della Lazio per il nuovo anno è evitare di dover fare i conti con le limitazioni del mercato vissute nel 2025. L'esser rientrato nel parametro per gennaio garantisce ai biancocelesti la possibilità di operare anche la prossima estate, bisognerà vedere se a saldo zero o con un'altra sessione di mercato libera. La Lazio dovrà rientrare nel parametro del Costo del Lavoro Allargato di 0.7, abbassato ulteriormente rispetto allo 0.8 attuale e dovrà farlo senza contare su nuovi introiti tra diritti tv UEFA e sponsor. Per questo servirà operare con raziocinio sul mercato e la priorità a gennaio sarà trovare offerte e provare a fare plusvalenze. Poi si proverà ad accontentare Maurizio Sarri in entrata, ma prima di tutto si lavorerà sul fronte cessioni.

Lazio, come rientrare nel parametro anche a giugno

Per rientrare nel parametro del Costo del Lavoro Allargato la Lazio dovrà ridurre il gap di circa 30 milioni e per farlo può ottenere plusvalenze, aumentando così i ricavi, o riducendo il monte ingaggi. Riuscire a piazzare ingaggi pesanti come quelli di Hysaj e Gigot sarebbe fondamentale, ma al momento non ci sono offerte e salvo sorprese l'albanese andrà a scadenza, mentre per il francese se ne riparlerà a giugno. Per questo serviranno plusvalenze e i nomi di Tavares e Castellanos sono tra i più caldi. L'idea è quella di massimizzare dalle loro cessioni, ascoltare eventuali offerte superiori ai 15 milioni per Mandas e in caso valutare proposte "indecenti" da oltre 30 milioni per Guendouzi. In base a quanto si incasserà e al valore delle plusvalenze ottenute si capirà se e quanto investire a gennaio, cercando di trovare le giuste operazioni "rimandando" le spese con dei prestiti con diritto/obbligo di riscatto. Sarri continua a spingere per Lazar Samardzic, accoglierebbe volentieri Insigne e accetterebbe anche una soluzione "low-cost" come Martin per sostituire Tavares. Se l'Atalanta accettasse un prestito con obbligo di riscatto per Samardzic, si potrebbe chiudere un mercato a "spese zero", il primo obiettivo del presidente Lotito per il 2026.

Articoli correlati
Le partite di oggi: il programma di giovedì 1° gennaio Le partite di oggi: il programma di giovedì 1° gennaio
Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che... Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Carlo Laudisa a Radio TuttoNapoli: "Lazio su Lucca con Castellanos in Brasile" Carlo Laudisa a Radio TuttoNapoli: "Lazio su Lucca con Castellanos in Brasile"
Altre notizie Serie A
I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi... Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi del 2026
Genoa, -1 all'inizio del mercato: Lopez è pronto, cosa serve alla squadra di De Rossi... Genoa, -1 all'inizio del mercato: Lopez è pronto, cosa serve alla squadra di De Rossi
Juventus, Conceicao resta un rebus: Spalletti valuta nuove mosse Juventus, Conceicao resta un rebus: Spalletti valuta nuove mosse
Roma, il 2026 deve essere l’anno del ritorno in Champions. E domani inizia il mercato…... Roma, il 2026 deve essere l’anno del ritorno in Champions. E domani inizia il mercato…
Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercato... Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercato
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre
Carlo Laudisa a Radio TuttoNapoli: "Lazio su Lucca con Castellanos in Brasile" Carlo Laudisa a Radio TuttoNapoli: "Lazio su Lucca con Castellanos in Brasile"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
3 1 gennaio 2018, il Capodanno di Radja Nainggolan. Fra bere, fumo e bestemmie
4 …con Oscar Damiani
5 Sardar Azmoun, bene allo Zenit San Pietroburgo. Non con Bayer Leverkusen e Roma
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
Immagine top news n.1 Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi del 2026
Immagine top news n.2 Certezze, in bilico, sorprese: Italia, verso i playoff. Il borsino dei convocati di Gattuso
Immagine top news n.3 Sulle orme di Modric e Vardy: Serie A, il prossimo? Chi sono i grandi vecchi in scadenza
Immagine top news n.4 Addio 2025, i cinque eventi calcistici più importanti dell'anno che ci saluta
Immagine top news n.5 Juve, dalla Consob multa da 190.000 euro al club e 310.000 agli ex dirigenti. Farà ricorso
Immagine top news n.6 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.7 Roberto Carlos operato d'urgenza in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, è ora di lasciarsi alle spalle l'anno più buio: ecco tutti i buoni propositi del 2026
Immagine news Serie A n.3 Genoa, -1 all'inizio del mercato: Lopez è pronto, cosa serve alla squadra di De Rossi
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Conceicao resta un rebus: Spalletti valuta nuove mosse
Immagine news Serie A n.5 Roma, il 2026 deve essere l’anno del ritorno in Champions. E domani inizia il mercato…
Immagine news Serie A n.6 Lazio, priorità alle cessioni: nel 2026 l'obiettivo è evitare limitazioni sul mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Bedin: "Bilancio integrato Figc fotografia del ruolo sociale del calcio"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, preso Bardi dal Palermo
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, il presidente Gozzi: "Il 2025 verrà ricordato come un anno irripetibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone A
Immagine news Serie C n.6 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…