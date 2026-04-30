Lazio, le casse tornano finalmente a respirare: dallo sponsor alla finale, aumentano i ricavi
Le casse della Lazio tornano a respirare. Nel giro di un anno - scrive oggi il Corriere dello Sport - il club biancoceleste è passato dal toccare il fondo con la peggior crisi dell'era Lotito a una promettente ripresa, tanto sul campo quanto dal punto di vista economico.
Da gennaio 2026 è infatti cambiata totalmente la musica dalle parti di Formello, in primis con la rivalutazione del centro sportivo (103,2 milioni di euro), ma poi anche grazie a mercato riaperto, ricavi in aumento, nuovo sponsor e doppia finale di Coppa Italia/Supercoppa italiana già conquistata.
La partnership fino al 2027-28 con Polymarket, nello specifico, prevede un'entrata pari a circa 22 milioni di dollari (19 milioni di euro). Una cifra simile dovrebbe entrare a seguito dell'accordo raggiunto dalla Lega Serie A con IMG per un vecchio contenzioso sui diritti TV. E ancora... Un'eventuale vittoria della finale di Coppa Italia contro l'Inter varrebbe ben 7.1 milioni, mentre non è ancora noto il montepremi della Supercoppa, anche se il vecchio format a quattro prevedeva oltre 10 milioni per la vincitrice.
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