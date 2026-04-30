Premier League pazza di Conceicao: oltre al Liverpool, piace al Manchester United

Tra i protagonisti dell'ultimo periodo di casa Juventus, nonostante le difficoltà che sta incontrando a finire sul tabellino con una certa continuità, c'è anche Francisco Conceicao, che è stato premiato come migliore in campo dalla Serie A per lo 0-0 dell'ultimo turno sul campo del Milan.

Le prestazioni recenti di Conceicao con la Juventus non hanno destato attenzioni soltanto nel mondo della Serie A, ma anche all'estero. E nello specifico in Premier League, almeno secondo quanto racconta l'edizione di oggi di Tuttosport. Già nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte del Liverpool, ma i Reds non sono da soli tra coloro che apprezzano i guizzi dell'ala portoghese.

Anche il Manchester United infatti avrebbe messo nel mirino Conceicao, come riferisce il quotidiano piemontese. I Red Devils in particolare sarebbero rimasti ammaliati dalla qualità nel dribbling del classe 2003, che è sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2030 e percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione. La Juventus lo tratterrebbe volentieri, e in ogni caso non vorrà scendere al di sotto di una valutazione di 40 milioni di euro, così da evitare rischi di minusvalenza.

In questa sua stagione con la Juventus, Conceicao ha totalizzato 38 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia con 4 gol all'attivo.