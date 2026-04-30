TMW David, ritorno in Ligue 1 difficile causa ingaggio. Può essere un'idea del Fenerbahce

Jonathan David quest'anno non ha reso secondo le aspettative. Il suo fino a questo momento non è stato certo un rendimento alla Openda, eppure da lui ci si aspettava molto di più. Era uno dei più importanti parametri zero della scorsa estate e quando la Juventus lo ingaggia di fatto lo strappa a una concorrenza non banale. Lo ingaggia riconoscendogli un ingaggio da sei milioni netti a stagione più due di bonus oltre a commissioni da 12.5 milioni di euro.

David oggi è sul podio dei giocatori più pagati della Juventus, alle spalle solo di Dusan Vlahovic (il cui accordo scadrà a giugno) e di Kenan Yildiz che con l'ultimo rinnovo da 6-7 milioni l'anno più bonus rappresenta il nuovo tetto massimo per la società bianconera.

E David? La Juventus ha aperto alla possibilità di un suo addio, ma è chiaro che l'accordo sottoscritto meno di un anno oggi pesa come un macigno su un suo eventuale trasferimento. In queste settimane s'è parlato molto di un suo possibile ritorno in Ligue 1, del trasferimento in club come l'Olympique Lione o l'Olympique Marsiglia. Una possibilità di mercato che si scontra con un ingaggio troppo alto per questi club, con quel 6+2 di bonus che oggi non è alla portata delle società transalpine col PSG come unica eccezione.

Ma allora dove potrebbe finire il centravanti canadese? Detto che il Mondiale in casa potrebbe modificare appeal e scenari circa il futuro dell'ex stella del Lille, oggi in caso di addio alla Juventus lo scenario più plausibile è quello di un suo trasferimento in una big turca. Difficile il Galatasaray a meno che questa estate non vada via Victor Osimhen, possibile il Fenerbahce che in settimana ha dato il benservito a Domenico Tedesco ma resta alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione.