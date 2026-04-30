TMW Nuovo DS della Roma, corsa a più teste: tra i candidati c'è anche Nani dell'Udinese

La Roma scioglierà presto le riserve sul prossimo direttore sportivo, su colui che prenderà il posto di Frederic Massara, la cui terza avventura da dirigente a Trigoria si avvia agli sgoccioli. Sono tanti i nomi in ballo per una corsa che si preannuncia a più teste, con i Friedkin che appaiono orientati a sciogliere il nodo entro breve, possibilmente già dopo la prossima partita di Serie A contro la Fiorentina.

Si aggiunge alla lista di candidati per diventare il nuovo DS della Roma anche Gianluca Nani, l'uomo che cura il mercato dell'Udinese dall'estate del 2024 e che ha riportato le Zebrette a competere su livelli più abituali anche grazie a varie intuizioni sul calciomercato, non ultima quella che ha permesso a Zaniolo di rigenerarsi in Friuli.

Nani non è però l'unico potenziale identikit per entrare nella dirigenza della Roma, né quello favorito allo stato attuale. Anzi, la concorrenza non manca, con uno snodo chiave che sarà il parere dell'allenatore Gasperini, alla luce delle frizioni vissute in questa stagione con il tandem Ranieri-Massara. Rimane per esempio viva la pista che porta a Cristiano Giuntoli, che ha però possibili soluzioni anche all'estero, o quelle legate a Giovanni Manna e Tony D'Amico, attuali DS di Napoli e Atalanta, sui quali però ci sono le resistenze delle rispettive società a liberarli. Ultimo ma non ultimo, Sean Sogliano, che potrebbe lasciare l'Hellas Verona a fine campionato, seppure il club gli abbia prospettato un triennale.