Alta tensione a Bari. Striscioni fuori dal San Nicola: "Senza palle, senza dignità"
TUTTO mercato WEB
Alla viglia dell'ultimo match stagionale al 'San Nicola' contro la Virtus Entella, vero e proprio scontro salvezza in Serie B, in casa Bari il clima è tutt'altro che sereno.
Come riportato da TuttoBari nel corso delle scorse ore sono stati affissi degli striscioni all'esterno dello stadio di casa dei Galletti e non solo tutt'altro che benevoli nei confronti della società di Luigi De Laurentiis e della squadra di Moreno Longo.
"Senza palle, senza dignità", "Vi romperemo il c**o", "Mercenari" sono solo alcuni dei messaggi che esprimono il malcontento di una piazza che si trova nuovamente a lottare per evitare la retrocessione in Serie C.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Inzaghi: "L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato. La mia Inter è stata penalizzata, non favorita"
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Milan, Inter, Juve, Napoli ed estero: tutti vogliono Mario Gila, e il Real aspetta una mossa di Lotito
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento