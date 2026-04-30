Alta tensione a Bari. Striscioni fuori dal San Nicola: "Senza palle, senza dignità"

Alla viglia dell'ultimo match stagionale al 'San Nicola' contro la Virtus Entella, vero e proprio scontro salvezza in Serie B, in casa Bari il clima è tutt'altro che sereno.

Come riportato da TuttoBari nel corso delle scorse ore sono stati affissi degli striscioni all'esterno dello stadio di casa dei Galletti e non solo tutt'altro che benevoli nei confronti della società di Luigi De Laurentiis e della squadra di Moreno Longo.

"Senza palle, senza dignità", "Vi romperemo il c**o", "Mercenari" sono solo alcuni dei messaggi che esprimono il malcontento di una piazza che si trova nuovamente a lottare per evitare la retrocessione in Serie C.