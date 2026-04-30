TMW Simonelli: "Commissariamento FIGC? Non ne parliamo più. Malagò ha i nostri voti e non solo"

“Sul commissariamento si è pronunciato il presidente del Coni, credo che i presupposti non ci possano essere”. Ezio Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, è intervenuto così sulla pressante richiesta della politica: “Non ne parlerei più”.

Il numero uno del massimo campionato si è poi soffermato sulla candidatura di Giovanni Malagò come prossimo presidente della Federcalcio: “19 club su 20 di Serie A - 17 dei quali ancora prima dell’assemblea - hanno sottoscritto il modulo di accreditamento: vuol dire che il consenso in A è quasi totalitario. Credo ci sia anche da altre componenti, ma questo non sta a me dirlo”.

I prossimi appuntamenti. Oggi i calciatori e gli allenatori (che valgono il 30%) dovrebbero esprimere la loro preferenza: se, come sembra, andasse in favore di Malagò, l’ex presidente del Coni partirebbe da una base del 47,1% (la Serie A vale il 18, ma Lotito è contrario). Teoricamente, Giancarlo Abete parte dal 34% della “sua” Lnd, ma non tutti i comitati regionali sono a favore del presidente: un buon 25% dovrebbe seguirlo, il resto potrebbe convogliare su Malagò che a quel punto avrebbe la maggioranza. Completano il quadro la Serie B (6%) e la Lega Pro (12%): incontreranno entrambi i candidati rispettivamente il 6 e l’8 maggio.