Empoli, città tappezzata di striscioni verso l'Avellino. "Difendiamo la nostra storia"

"Empoli siamo noi", "Difendiamo la nostra storia", "Per la maglia per la città".

Sono questi alcuni degli striscioni che, secondo quanto riportato da Empoli Channel, sono stati affissi nel corso della notte a giro per la città toscana in vista del match di domani contro l'Avellino, ultima sfida della stagione di Serie B in programma al 'Castellani' e snodo fondamentale per le chance salvezza della compagine di Fabio Caserta.

Gli striscioni sono stati affissi in punti strategici della città e del territorio: davanti allo stadio, all’uscita degli spogliatoi, al sottopasso ferroviario della stazione, sul ponte tra Sovigliana ed Empoli e alla rotatoria del centro commerciale di via Raffaello Sanzio.

Una presenza diffusa, pensata per essere vista, per accompagnare la giornata della squadra e dei tifosi fino al calcio d’inizio.