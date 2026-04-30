Milan, Inter, Juve, Napoli ed estero: tutti vogliono Mario Gila, e il Real aspetta una mossa di Lotito

Mario Gila è uno di quei nomi che infiammerà l'estate di calciomercato. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che evidenzia la quantità di squadre che si muovono sulle tracce del difensore della Lazio in vista dei prossimi mesi di trattative. Il Milan è pronto all'assalto, in corsa c'è pure l'Inter, la Juve ha chiesto informazioni e occhio pure al Napoli. Questo, solo per quanto riguarda l'Italia e le big di Serie A.

All'estero lo spagnolo piace poi a club di Premier League e Ligue 1, senza dimenticare l'interesse del Real Madrid, la squadra che l'ha formato. "Non ci preoccupa il futuro. Siamo contenti della crescita di Mario ed è contento alla Lazio. Avrà un futuro importante", ha dichiarato qualche giorno fa il suo agente Alejandro Camano. Può succedere di tutto, anche perché il Real ha sempre il 50% della rivendita da incassare in caso di cessione (a patto che Gila non parta a parametro zero) e il presidente Lotito, dal canto suo, non vorrebbe cederlo.

In questa stagione Mario Gila, che ha un contratto fino al 2027 coi capitolini, ha finora collezionato ben 32 presenze e 2638 minuti giocati.