Lazio, Rovella si avvicina al rientro: prossima settimana può riallenarsi in modo soft

Nicolò Rovella si è operato a novembre per risolvere la pubalgia che lo tiene fermo dal derby di fine settembre contro la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio, che aveva provato con la terapia conservativa, potrebbe tornare a lavorare in modo soft dalla prossima settimana, accelerando i tempi del suo rientro.

Dopo un periodo di riabilitazione, dovrà adesso riatletizzarsi e mettersi nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri. Successivamente potrà tornare utile a Maurizio Sarri. Il classe 2001 vanta 78 presenze con la Lazio, 47 gettoni con il Genoa, 27 apparizioni e un gol con il Monza e 3 partite con la Juventus. Inoltre è sceso in campo 4 volte con la maglia dell'Italia, 6 con l'Under 17, 9 con l'Under 18, 10 con l'Under 19 e 21 con l'Under 21, siglando 3 reti. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028, ovvero tra due stagioni e mezzo.