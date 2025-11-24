Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimento

“Le opportunità si nascondono nelle difficoltà”. Una delle frasi più celebri di Albert Einstein può riassumere perfettamente lo stato d’animo attuale di Maurizio Sarri, sempre più Comandante di un gruppo che lo segue a spada tratta. Il successo di ieri contro il Lecce certifica il buono stato di salute della Lazio, capace di archiviare la sconfitta di San Siro contro l’Inter. La squadra biancoceleste lo ha fatto con la prima vera esibizione del Sarrismo in questa stagione, specialmente nel primo tempo chiuso con oltre il 70% di possesso palla e un dominante 11-0 nel computo dei tiri totali. Nella ripresa c’è stata qualche sofferenza in più, ma la Lazio ha avuto il merito di blindare per la settima volta in dodici giornate la propria porta prima di chiudere il match con il gol di Noslin nel recupero.

Lazio, da Sarri ai giocatori: unità di intenti e divertimento regnano sovrani



“Questa stagione per il momento mi dà gusto, nei cinque mesi di incazzatura e bestemmie varie che si sono susseguite ho avuto la sensazione di poter allenare. Questa stagione ha problematiche impensabili e mi ci sono trovato dentro, ma questo mi sta dando gusto. Non le problematiche, ma la sensazione che siamo un bel gruppo, unito e compatto”. Il riassunto perfetto dei cinque mesi di lavoro l’ha dato lo stesso Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa, sottolineando come la crescita di questo gruppo sia la base di partenza per il futuro. “C’è un gruppo che mi dà gusto, mi fa piacere ora che anche loro comincino a togliersi soddisfazioni, mi fa piacere anche sentire che si sono divertiti”. Divertimento che la Lazio cercherà anche nelle prossime due sfide contro il Milan, per dare continuità in campionato e per iniziare al meglio il cammino in Coppa Italia.