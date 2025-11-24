Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimento

Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimentoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

“Le opportunità si nascondono nelle difficoltà”. Una delle frasi più celebri di Albert Einstein può riassumere perfettamente lo stato d’animo attuale di Maurizio Sarri, sempre più Comandante di un gruppo che lo segue a spada tratta. Il successo di ieri contro il Lecce certifica il buono stato di salute della Lazio, capace di archiviare la sconfitta di San Siro contro l’Inter. La squadra biancoceleste lo ha fatto con la prima vera esibizione del Sarrismo in questa stagione, specialmente nel primo tempo chiuso con oltre il 70% di possesso palla e un dominante 11-0 nel computo dei tiri totali. Nella ripresa c’è stata qualche sofferenza in più, ma la Lazio ha avuto il merito di blindare per la settima volta in dodici giornate la propria porta prima di chiudere il match con il gol di Noslin nel recupero.

Lazio, da Sarri ai giocatori: unità di intenti e divertimento regnano sovrani

“Questa stagione per il momento mi dà gusto, nei cinque mesi di incazzatura e bestemmie varie che si sono susseguite ho avuto la sensazione di poter allenare. Questa stagione ha problematiche impensabili e mi ci sono trovato dentro, ma questo mi sta dando gusto. Non le problematiche, ma la sensazione che siamo un bel gruppo, unito e compatto”. Il riassunto perfetto dei cinque mesi di lavoro l’ha dato lo stesso Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa, sottolineando come la crescita di questo gruppo sia la base di partenza per il futuro. “C’è un gruppo che mi dà gusto, mi fa piacere ora che anche loro comincino a togliersi soddisfazioni, mi fa piacere anche sentire che si sono divertiti”. Divertimento che la Lazio cercherà anche nelle prossime due sfide contro il Milan, per dare continuità in campionato e per iniziare al meglio il cammino in Coppa Italia.

Articoli correlati
L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"... L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"
Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe... Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio... Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio Milan"
Altre notizie Serie A
Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Fiorentina, Vanoli rilancia Fagioli in una vecchia veste: alcuni numeri lo premiano... Fiorentina, Vanoli rilancia Fagioli in una vecchia veste: alcuni numeri lo premiano
Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe... Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Juventus, sorpresa Kostic, ma i nuovi deludono: Spalletti cerca risposte Juventus, sorpresa Kostic, ma i nuovi deludono: Spalletti cerca risposte
Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimento Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimento
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 novembre
Buffon non ha dubbi: "Spalletti punto fermo della Juventus. Ecco dove vedo i problemi"... Buffon non ha dubbi: "Spalletti punto fermo della Juventus. Ecco dove vedo i problemi"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
2 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Chivu dopo il derby: "Il calcio a volte è bastardo. Cosa ci portiamo a casa di buono? Poco"
5 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.1 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.2 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.3 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.4 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Immagine top news n.5 Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso
Immagine top news n.6 Roma prima da sola! Il Milan sorpassa l'Inter dopo il derby: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.7 Milano è rossonera: Pulisic segna, Calhanoglu no. Il derby della Madonnina finisce 0-1
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli rilancia Fagioli in una vecchia veste: alcuni numeri lo premiano
Immagine news Serie A n.3 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine news Serie A n.4 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine news Serie A n.5 Juventus, sorpresa Kostic, ma i nuovi deludono: Spalletti cerca risposte
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Sarri ha ritrovato “gusto”: e a Formello torna il divertimento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Immagine news Serie B n.4 Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"
Immagine news Serie B n.5 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Immagine news Serie C n.5 Bra, il ds Menicucci: "A gennaio mercato importante. Non siamo una comparsa in Serie C"
Immagine news Serie C n.6 Potenza, De Giorgio: "Pari importante ottenuto in uno stadio da serie A"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.2 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…