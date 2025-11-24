Il derby di Milano è rossonero, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Delirio Milan"
TUTTO mercato WEB
"Delirio Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Apertura dedicata alla vittoria della Coppa Davis con il terzo successo di fila dell'Italtennis ma nel taglio alto c'è spazio anche per il calcio e per il successo del Milan di Allegri nel derby contro l'Inter. Decisivo un gol di Pulisic e Maignan, che ha parato un calcio di rigore all'ex di turno Calhanoglu.
La capolista - "Comanda la Roma": grazie al ko dei nerazzurri di Chivu e al successo della Roma sul campo della Cremonese per 3-1, Gasperini si trova al comando in solitaria della Serie A.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile