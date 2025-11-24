L'Inter perde il derby e fa felice Gasp. Il Messaggero: "La Roma è prima da sola"
"L'Inter perde, la Roma è prima da sola" scrive quest'oggi Il Messaggero in prima pagina. Successo per 3-1 in casa della Cremonese con i gol di Soulé, Ferguson e Wesley per la Roma di Gasperini che, grazie alla sconfitta in serata dell'Inter nel derby contro il Milan, si gode il primo posto in solitaria in Serie A, con +2 sui rossoneri e sul Napoli.
Grande bagarre in vetta e sorriso per Gasperini. Sorride anche la Lazio di Maurizio Sarri che, in un Olimpico deserto, batte per 2-0 il Lecce nel match delle 18 e si porta all'ottavo posto in classifica. Decisivi i gol di Guendouzi nel primo tempo e di Noslin nel finale.
