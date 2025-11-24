Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Vanoli rilancia Fagioli in una vecchia veste: alcuni numeri lo premiano

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 07:15Serie A
Niccolò Righi

“Io ciò che posso fare è dargli una maglia, sta a lui sudarsela”. Bastone e carota, non ammette altri metodi Paolo Vanoli che nella sfida pareggiata per 1-1 di sabato pomeriggio contro la Juventus ha rilanciato da titolare Nicolò Fagioli. Contro la sua ex squadra il centrocampista viola ha giocato una gara in crescendo, guadagnandosi anche delle belle parole del proprio tecnico al termine del match: “Ha risposto, e questo mi fa piacere, però come ho detto a tutti adesso deve rispondere sempre, non una gara ogni tre”. Fiducia quindi, purché questa venga ricambiata.

A confermare la buona prestazione ci sono anche alcuni numeri. Con 63 tocchi, Fagioli è stato il calciatore della Fiorentina a cui è passata più volte la palla tra i piedi e, in generale, soltanto Locatelli e Kalulu hanno avuto una statistica migliore. Di questi, cinque hanno poi portato un compagno al tiro. Anche in questa statistica è il migliore tra i giocatori di Vanoli. Ma Fagioli si è fatto sentire pure in fase di non possesso, con due intercettazioni e tre ripartenza bloccate.

Un rilancio, quello di Fagioli, che per Vanoli deve servire non soltanto alla Fiorentina: “Lui per me deve fare l'ultimo step: quello di smettere di piangersi addosso e capire che ha qualità importanti non solo per la Fiorentina, ma anche per la Nazionale”. Un endorsement importante quello del tecnico piemontese, che ha svelato anche la posizione in cui vede meglio il classe 2001: “Per me ha la qualità per fare il play, ma in questo momento il vestito che gli vedo meglio addosso è quello di mezz’ala di palleggio”.

