Lazio, Sarri: "Non c'è niente di nuovo sotto il cielo laziale, siamo in piena emergenza"

Le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di DAZN prima della sfida odierna contro il Como all'Olimpico. "Ratkov è un ragazzo disponibile, va dentro e vediamo a che punto siamo. Undici titolare di emergenza? Abbiamo qualche calciatore della Primavera, come al solito siamo in piena emergenza".

Come ha vissuto questa settimana?

"Io bene, non c'è nulla di nuovo sotto il cielo laziale. Ascolti un'intervista di due anni e mezzo fa e non è cambiato nulla. E' tutto nella normalità".