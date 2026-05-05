Lazio, Sarri: "Noslin può fare tanti ruoli. L'accelerazione di Nuno Tavares è tanta roba"

Al termine del match contro la Cremonese, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Discreta partita con un bell’approccio alla gara - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. Siamo andati sotto dal niente, dal punto di vista della pulizia di gioco nel primo tempo abbiamo fatto meglio ma ci è mancata cattiveria. Nel secondo tempo un po’ più sporchi ma con maggiore sensazione di pericolosità da parte nostra. Squadra che non molla, squadra che a livello mentale è cresciuta.

Tavares? Volevo che spingesse bene, piano piano si è messo lì e per uno con le sue qualità fisiche difendere denta anche facile, ora è completo e può giocare in quattro dietro. Noslin? Forse è stata anche colpa mia, ho fatto fatica a inquadrarlo può fare tanti ruoli ma non è specializzato in nessuno poi ho capito che in alcune gare invece può fare la differenza.

Tavares come Ghoulam? Lui era uno dei più forti in Europa ma secondo me, aveva davanti anni importantissimi e Nuno ha caratteristiche abbastanza simili forse anche più esplosivo, l’altro era più bravo a gestire la palla da fermo ma l’accelerazione di Nuno è tanta roba. Inter? Squadra che conosciamo benissimo, c’è poco da dire è forte. Vediamo, io penserei prima a quella di campionato perché ci siamo dati degli obiettivi che forse non interessano a nessuno ma a noi si".