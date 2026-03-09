Sarri-Sassuolo, un equilibrio di fondo. Grosso, buona la prima, ma la seconda?

Maurizio Sarri contro Fabio Grosso, atto secondo. Il primo e per ora unico, è andato in scena all’andata in questo campionato, con il Sassuolo che ha fatto un bello scherzetto alla Lazio, vincendo 1-0 in casa propria. Sicuramente il tecnico toscano vorrà rifarsi e in un certo senso vendicare questo ko.

Davvero lunga la lista di partite tra lo stesso Sarri e il Sassuolo, con precedenti che risalgono, anche, addirittura alla Serie C. Un conto finale sostanzialmente equilibrato quello che troviamo tra l’allenatore e la formazione emiliana, con 7 vittorie a 6 di partenza per Sarri. Nelle sue stagioni alla Lazio, Sarri non ha mai pareggiato contro il Sassuolo ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte.

Il precedente con Sarri, già citato, è anche l’unico in essere tra Grosso e la Lazio. La prima è andata bene per lui, ma la seconda?

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS GROSSO

0 vittorie Sarri

0 pareggi

1 vittoria Grosso

0 gol fatti squadre Sarri

1 gol fatto squadre Grosso

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS SASSUOLO

7 vittorie Sarri

6 pareggi

6 vittorie Sassuolo

30 gol fatti squadre Sarri

27 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI GROSSO VS LAZIO

1 vittoria Grosso

0 pareggi

0 vittorie Lazio

1 gol fatto squadre Grosso

0 gol fatti Lazio