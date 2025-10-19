Lazio, Sarri: "Tanti infortuni arrivano dal passato. Cancellieri? Dispiace averlo perso"

Dopo il pari ottenuto a Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico Maurizio Sarri ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo fatto meglio dell'Atalanta, loro hanno fatto il primo tiro in porta al 40'. Su 15 giocatori di movimento in campo, 5 hanno fatto il primo allenamento ieri. Non potevamo arrivare bene fino alla fine e quello ha sicuramente pagato".

Dia ha giocato molto basso.

"La richiesta di tirar via un difensore era per la fase offensiva. Il difensore centrale a sinistra, pressava su Guendouzi. Non era una richiesta specifica per Dia, il ragazzo è comunque generoso e vuole aiutare come può la squadra, aiutando anche in fase difensiva".

Cancellieri infortunato: è l'ennesimo stop, cosa si può fare?

"Stiamo facendo valutazioni di tutti i tipi. Più della metà dipendono da vecchie problematiche, come ad esempio quello di Marusic o di Zaccagni. Dia si porta dietro un problema alla caviglia da almeno tre anni. Diventa complicato arrivare ad una conclusione: ci dispiace per Cancellieri, aveva le caratteristiche adatte per questa partita. Isaksen arriva da una malattia ed è una situazione talmente variegata dall'essere complicata la ricerca di un fattore in comune".

Guendouzi è fondamentale nel suo gioco?

"Lui lavora bene, giocare in determinati contesti può portare il giocatore ad avere più occasione. La squalifica era evitabile, visti anche i numeri a disposizione. Poi è rientrato su ottimi livelli: se fa qualche gol in più è meglio, ma ci va bene anche così".