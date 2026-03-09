Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: debutta Motta dal 1', panchina per Matic

Questa sera la sfida tra Lazio e Sassuolo chiude la 28^ giornata di Serie A. Maurizio Sarri, visto il forfait di Provedel, lancia dal primo minuto Motta tra i pali, con Marusic e Nuno Tavares ad agire da terzini. Confermatissima la coppia Gila-Romagnoli al centro della difesa. Nessuna sorpresa a centrocampo, dove ci saranno Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor a supporto del tridente offensivo composto da Isaksen, Maldini e Zaccagni. Ancora panchina dunque per Ratkov.

Qualche novità in più invece per Grosso. A sorpresa non c'è Walukiewicz come terzino destro, ma Coulibaly, mentre a centrocampo Matic non partirà dal primo minuto dopo la febbre, dato che la sua condizione non era ottimale. Al suo posto c'è Lipani. Davanti out Pinamonti per squalifica, debutto da titolare per Nzola. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Nzola, Lauriente. Allenatore: Grosso.