La Lazio la sblocca al 50' con Taylor: il Parma è sotto 1-0 all'Olimpico
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 21:53Serie A
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24.10.2026 21:53Serie A
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La Lazio va in vantaggio al 50' grazie al gol di Taylor. Palla in verticale respinta male dal Parma, sulla quale si avventa il centrocampista biancoceleste che piazza il sinistro alla destra di Corvi e lo buca sul primo palo. È 1-0.
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