Retroscena Allegri, che sfogo dopo Napoli-Roma: "Sempre loro, gli hanno messo la Champions in tasca…"

Curioso retroscena riportato dal Corriere dello Sport e riguardante l'immediato post partita di Napoli-Roma, gara terminata 3-3 con proteste finali degli azzurri per l'ultimo gol giallorosso, fatto che ha portato anche all'espulsione di Massimiliano Allegri.

Dopo l'intervista consueta a Dazn, il tecnico livornese si sarebbe diretto verso la sala stampa per la conferenza, ma prima di entrare avrebbe detto con tono di voce sostenuto: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L'ho pagata con il Milan", lo sfogo di Allegri. Il riferimento è appunto all'ultimo episodio del gol di Balerdi, col Napoli che chiedeva a gran voce un fallo precedente su Beukema, e soprattutto al sorpasso dei giallorossi sul Milan all'ultima giornata dello scorso anno che ha condannato i rossoneri all'Europa League.