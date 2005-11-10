Condò: "Questa Lazio vola, mai come questa volta mi ricorda il suo simbolo"
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Simone Bernabei
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Oggi alle 22:53Serie A
autore Simone Bernabei
24.10.2026 22:53Serie A
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Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il successo per 2-1 della Lazio sul Parma: "Il volo della Lazio continua, mai come questa volta mi ricorda il simbolo della sua squadra che è l'aquila. La Lazio sapeva di essere più forte del Parma e ha atteso che si verificasse la situazione giusta contro un avversario più debole.
Se questa fosse una delle squadre che punta allo Scudetto, noi tireremmo fuori il logo comune dicendo che queste sono le vittorie Scudetto, perché arrivate nelle difficoltà. La Lazio non è candidata allo Scudetto ma deve puntare con decisione ad un piazzamento europeo".
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