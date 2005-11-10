Catanzaro, Mignani in pole per sostituire Gorgone: trattativa in chiusura

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Catanzaro, Mignani in pole per sostituire Gorgone: trattativa in chiusuraTMW
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Daniel Uccellieri
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24.10.2026 22:18Serie B
Michele Mignani si avvicina a diventare il nuovo tecnico del Catanzaro dopo l'esonero di Gorgone
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Michele Mignani è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Catanzaro. Dopo l'esonero di Gorgone, arrivato questa sera dopo il pesantissimo ko interno con l'Ascoli, il direttore sportivo Ciro Polito ha intensificato i contatti con l'ex tecnico di Cesena e Bari fra le altre. La trattativa è in chiusura, con Mignani che dovrebbe, salvo sorprese, diventare il nuovo allenatore del Catanzaro.
Fonte: Alessio Alaimo
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