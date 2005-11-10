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Parma, Gilardino: "Nel primo tempo visti miglioramenti. Atteggiamento dopo il 2-0 non va bene"

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Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 23:28Serie A
24.10.2026 23:28Serie A
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Terza sconfitta consecutiva per Alberto Gilardino sulla panchina del Parma, che cade 2-1 all'Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

22.50 - Il Parma viene sconfitto 2-1 a Roma contro la Lazio di Gennaro Gattuso e trova il terzo ko consecutivo che lo condanna a rimanere a quota quattro punti dopo otto giornate. Tra pochi minuti l'allenatore del Parma Alberto Gilardino interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.20 - È iniziata la conferenza stampa di Alberto Gilardino.

Ha visto punti in comune tra l'Inter e la Lazio?
"Abbiamo giocato anche in casa col Torino che sta giocando in maniera eccelsa. La Lazio sta facendo un grande campionato, Rino sta esaltando le qualità dei singoli in maniera incredibile. Poi però devo fare un'analisi lucida della partita e nel primo tempo abbiamo fatto un passo avanti rispetto al Torino nelle distanze e nelle ripartenze. Dovevamo essere più efficaci, abbiamo avuto 3-4 occasioni per sbloccarla ed è stato bravo Mandas. Abbiamo preso due gol troppo facilmente nel secondo tempo e non mi è piaciuto come abbiamo staccato la spina".

Le farebbe comodo un centravanti come Gilardino?
"Sarei più preoccupato se non producessimo occasioni da gol. Tra Inter, Torino e oggi le abbiamo create, posso solo tartassare i nostri giocatori offensivi per essere più cinici ed efficaci in zona gol".

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?
"È cambiata la partita dopo il gol subito, lì non abbiamo capito il momento della partita e questa è una crescita che dobbiamo fare velocemente. Abbiamo preso il primo gol per una deviazione, il secondo è un infortunio ma dopo l'1-0 devi rimanere in partita e non puoi subire ripartenze. Diventa tutto difficile se prendi due gol così, negli ultimi 20 minuti ho provato a schierare un 4-2-4 per provare a riprendere la partita ma non ci siamo riusciti".

Cosa non le è piaciuto nell'ultima mezz'ora?
"Come ho detto prima, sul 2-0 c'è stato un atteggiamento anche posturale di alcuni che non va bene. Siamo coscienti del momento, ma all'interno delle difficoltà dobbiamo andare a mille all'ora. Se fai gol al 70esimo invece che al 95esimo la partita può cambiare, dobbiamo essere bravi a maturare velocemente. Siamo la squadra più giovane del campionato, questo è un percorso dove ci vuole più tempo ma dobbiamo farlo velocemente".

Ha già un'idea di quello che sarà il volto definitivo del suo Parma?
"Sono arrivato dando subito dei concetti chiari, una difesa a tre che può variare magari a centrocampo con un trequartista alle spalle dei due attaccanti. Come ci siamo messi oggi negli ultimi 20 minuti anche può essere un'opzione a livello tattico, anche a partita in corso. Ho giocatori dietro che possono giocare a tre o a quattro, in mezzo al campo ho caratteristiche diverse e ho ampia scelta per modellare la squadra sia dall'inizio che a gara in corso. Ho cercato di andare dritto su un modulo che penso sia il vestito migliore per poi inserire piano piano cose in più".

23.28 - È terminata la conferenza stampa di Alberto Gilardino.

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