Benevento, Floro Flores dopo il 3-0 all'Arezzo: "Avevamo voglia di riscattarci, grande prestazione"

Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria in casa dell'Arezzo:

"Avevamo voglia di riscattarci dopo il risultato con il Vicenza, ci siamo rimasti tutti un po' male. Avevo chiesto ai ragazzi di dare continuità e di riprendere il nostro cammino e lo abbiamo fatto alla grande. Faccio i complimenti ai ragazzi".

Che emozioni ha provato tornando ad Arezzo?

"Ho pianto, non mi aspettavo un tributo del genere. Ho solo ricordi positivi in questo posto, qui sono nati e cresciuti i miei figli. Venire oggi è stata un'emozione fantastica. Ringrazio Arezzo e tutti i tifosi: se ho fatto qualcosa nella mia vita, gran parte del merito è della città. Mi sono sentito un aretino e infatti spesso ci torno".

Qual è stata la chiave tattica della partita?

"Ho preparato la partita con l'obiettivo di aggredire l'avversario, perché di fronte avevamo una squadra forte. Sapevo che la voglia e l'atteggiamento sarebbero stati fondamentali, poi il resto lo ha fatto la capacità di non dare punti di riferimento. Lo abbiamo fatto alla grande e al risultato abbiamo associato una grande prestazione".

Che cosa le è passato per la testa entrando in campo?

"Mi sono venute in mente tutte le emozioni che ho vissuto qua, è stato qualcosa di fantastico. Mi porta bene questa città. Ho giocato in tanti posti, ma quando passo per Arezzo è sempre un'emozione forte".

C'era il rischio di subire un contraccolpo dopo la sconfitta con il Vicenza?

"È stata una settimana difficile, lo ammetto, perché quel risultato è stato un pugno in faccia. Oggi sapevamo di avere di fronte una squadra capace di giocare a calcio e questo ci ha permesso di alzare l'attenzione. Ho chiesto ai ragazzi di non ripetere ciò che è successo con il Vicenza e stasera hanno dimostrato di aver imparato la lezione".

La squadra ha trovato la sua quadratura tattica?

"Sono arrivati dieci giocatori nuovi, far amalgamare il gruppo era la cosa più importante e un po' di tempo è necessario per riuscirci. Le prestazioni, però, sono state positive anche a inizio stagione: quei passi falsi fanno parte del percorso di crescita".

Come sta Pierozzi dopo l'infortunio?

"Ha sentito un piccolo fastidio, credo che sia qualcosa di importante, ma aspettiamo gli esami. Perderlo dispiace, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirlo".

Che risposte ha ricevuto dai giocatori che hanno avuto meno spazio?

"Ho la sicurezza che chiunque giochi dia il suo contributo. Alcuni ragazzi sono arrivati dopo e non è facile dare spazio a tutti. Dalle Mura è un ragazzo straordinario, lavora bene, non parla mai e ha sfruttato l'occasione. Mi piace coinvolgere tutti i giocatori e sono orgoglioso delle risposte date anche da chi non ha giocato spesso ultimamente. Faccio i complimenti sia a lui sia a Cherubini".

Come valuta il prossimo impegno contro il Catanzaro, reduce dall'esonero di Gorgone?

"Dispiace per Gorgone, quando un allenatore viene esonerato è sempre brutto. Conosco Giorgio e mi dispiace per lui, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi perché non ci sono partite facili. Anzi, affrontare queste squadre è sempre più complicato: sottovalutare il Catanzaro sarebbe una follia". Le sue parole riportate da calciobenevento.it