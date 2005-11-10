Bologna, Libra: "Bernardeschi un esempio. Ruolo? È cambiato, mi mette ansia"

Marco Libra, centrocampista del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così come si legge su TuttoCagliari dopo il 2-0 in Sardegna: "È molto bello poter dare una mano alla squadra. Ci portiamo a casa una vittoria, tre punti in più per affrontare le nuove sfide. Il modulo? È cambiato, così come il mio ruolo, ma mi adatto. Mi mette ansia, ma sono contento".

Ci spieghi qual è il vostro obiettivo.

"Siamo consapevoli che possiamo ancora dare di più ed andare a rompere il cxxxo alle suqadre in alto".

Che cosa le consiglia Bernardeschi?

"È un esempio per tutti i giovani del Bologna. Grande tecnica e giocare con lui è un piacere per noi".