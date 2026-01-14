Lazio, senti Timber: "Futuro? Tutto aperto. Sogno l'estero, seguo anche la Serie A"

La pista-Quinten Timber sembra difficile da percorrere per la Lazio di Sarri, almeno per il mercato di gennaio. Il centrocampista del Feyenoord però, a scadenza di contratto a giugno, in una intervista rilasciata a Voetbal International, ha aperto ad ogni ipotesi per il suo futuro ed anche per il presente. Facendo capire di essere attratto anche dal possibile trasferimento nel campionato italiano.

Queste le sue parole: "È vero che posso parlare con i club, ma per quanto mi riguarda tutte le opzioni sono ancora sul tavolo. Firmare (il rinnovo) o uscire in estate, andare in un altro club", ha detto.

Nel parlare per la sua passione per la Premier League inglese, ha accennato lui stesso ad altri campionati, come appunto la Serie A. "Ho visto Manchester City contro Chelsea, poi ho visto Sunderland contro Tottenham; fantastico" - ha detto - ". Ogni partita lì è una vera battaglia ed emozionante. Se il mio futuro è in Inghilterra? La Premier League è il campionato che seguo più intensamente, ma guardo anche la Serie A e la Bundesliga. Di recente abbiamo giocato contro lo Stoccarda in Europa League. È stata una grande partita, lo stadio era pieno. Quindi la Premier League non è necessariamente il mio sogno, ma giocare all'estero è ciò a cui ho sempre aspirato".

Un accenno infine ai propri tifosi, che spingono per la sua permanenza al Feyenoord: "A quanto pare, i tifosi vogliono tenermi qui e gliene sono grato per questo. Non si tratta comunque di soldi, ma si tratta sempre di molte più condizioni. Non voglio entrare nei dettagli, perché non sono nemmeno sul tavolo. Quello che posso dire è che non si tratta mai solo di soldi".