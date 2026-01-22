Doppio colpo per De Zerbi: Timber e Nwaneri superano le visite mediche col Marsiglia
TUTTO mercato WEB
Quinten Timber ha superato le visite mediche col Marsiglia e sarà il nuovo rinforzo del centrocampo di Roberto De Zerbi. Arriva dal Feyenoord. Il giocatore firmerà un contratto per 4 stagioni con l'OM. In questa sessione di mercato era finito nel mirino di Lazio e Juventus. L'ufficialità è prevista per venerdì.
Oltre al centrocampista, il Marsiglia ufficializzerà anche Ethan Nwaneri. L'attaccante 18enne arriva in prestito dall'Arsenal.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
4 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Ora in radio
Primo piano
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Serie A
Serie B
Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
Serie C
Pronostici
Calcio femminile