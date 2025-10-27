Arsenal, Timber: "Vittoria che dà fiducia. La prossima gara con la stessa mentalità"

Dopo il successo di misura contro il Crystal Palace, il difensore dell'Arsenal Jurrien Timber ha commentato: "Ognuno di noi ha il suo ruolo, ma è un aspetto positivo e una solida base su cui costruire. Partendo da questo standard, dobbiamo solo continuare a migliorare ed essere costanti in quello che facciamo, e poi, per tutta la stagione, speriamo di raggiungere risultati eccellenti.

La vittoria? Ti dà fiducia e dimostra che stiamo andando davvero bene, e anche se si tratta di più partite di fila, penso che dica qualcosa sulla costanza. Dobbiamo solo continuare così partita dopo partita, continuare a migliorare, guardare a cosa possiamo fare ancora meglio, ma anche portare con noi quella sensazione, quella fiducia e affrontare la prossima partita con la stessa mentalità.

La gara? Molto dura. Sapevamo già che non sarebbe stata facile, nessuna partita di Premier League è facile, ma il Palace sta facendo molto bene e credo che oggi abbia dimostrato ancora una volta di essere una squadra molto ostica da affrontare. Quindi, merito a loro, ma anche merito a noi. Penso che abbiamo giocato davvero bene. È stata una partita dura, ma abbiamo trovato il modo di vincere e penso che questa sia la cosa più importante. Ancora una volta, la porta inviolata, il che è positivo, ci dà fiducia, quindi ci sono molti aspetti positivi su cui costruire e migliorare".