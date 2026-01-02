Un'occasione dal Feyenoord. Il Mattino sul mercato del Napoli: "Timber si libera"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica anche ampio spazio al mercato del Napoli. L'ultimo nome aggiunto sulla lista degli azzurri è quello di Quinten Timber, calciatore in forza al Feyenoord divenuto un vero e proprio obiettivo. Il classe 2001 infatti è in scadenza al 30 giugno prossimo con il club di Rotterdam e ha fatto sapere di voler rinnovare il proprio contratto.

Un segnale importantissimo lanciato anche al Napoli, che potrebbe concretizzare l'affare a zero al termine della stagione oppure tentare il colpo fin da subito. I campioni d'Italia però guardano anche al fronte uscite, dove un nome caldo rimane sempre quello di Lorenzo Lucca. Il ritorno imminente di Romelu Lukaku potrebbe aprire ad una cessione del centravanti anche se Conte potrebbe dare il via libera solo con un nuovo ingresso in attacco.

La posizione di Lucca quindi è un rebus al pari di quella di Noa Lang, che ha parecchi estimatori. L'esterno infatti piace molto al Galatasaray, che potrebbe sfruttare anche i buoni rapporti con il Napoli, che tuttavia non lascerà partire l'ex PSV così facilmente. Su Marianucci invece resta forte la Cremonese mentre Pisa e Venezia sono sulle tracce di Ambrosino. Vergara, infine, sembrerebbe nel mirino del Genoa.