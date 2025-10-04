Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: Pedro al posto di Zaccagni, Baroni con la difesa a 4

Prosegue l'emergenza per la Lazio, che per la gara di oggi contro il Torino (fischio d'inizio alle ore 15.00) deve rinunciare anche a Zaccagni per un risentimento muscolare a carico dell'adduttore (l'attaccante salta anche la Nazionale, al suo posto convocato Piccoli della Fiorentina). Al suo posto, mister Sarri sceglie Pedro, che vince dunque il ballottaggio con Isaksen.

Gioca Pedro - Nelle formazioni ufficiali, i biancocelesti si schierano con un 4-4-2: davanti a Provedel i centrali sono Gila e Romagnoli, i terzini Hysaj e Tavares. Cancellieri e Pedro larghi sulle fasce, Cataldi e Basic in mediana. Attacco con Dia e Castellanos

Difesa a quattro - Torino in difficoltà e con la panchina dell'ex Baroni a rischio dopo la sconfitta di Parma. I granata tornano alla difesa a quattro con Pedersen, Maripan, Coco e Lazaro davanti al portiere Israel. Casadei, Asllani e Tameze la cerniera in mezzo al campo, tridente formato da Ngonge, Simeone e Vlasic.

LAZIO-TORINO (sabato 4 ottobre, ore 15.00), le formazioni ufficiali:

Lazio (4-4-2): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.