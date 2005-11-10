Lazio, Lotito incontra Gattuso a Formello: vertice dopo il pari con la Juve Stabia

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, era presente a Formello per assistere all'amichevole tra i biancocelesti e la Juve Stabia, terminata 3-3. Il patron ha seguito la partita, godendosi i gol ma anche assistendo ad alcune amnesie difensive che non sembrano averlo soddisfatto particolarmente. Al termine dell'incontro, Lotito si è diretto verso il cuore del Centro Sportivo di Formello, dove ha atteso Rino Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra il presidente e l'allenatore sarebbe quindi andato in scena un incontro.

Mercato e futuro tra i temi del colloquio

Non sono emersi dettagli sui contenuti del confronto, ma tra gli argomenti affrontati potrebbe esserci stato anche il mercato. A gennaio, con ogni probabilità, la Lazio non potrà intervenire sul mercato in entrata, ma il club ha ancora due slot liberi nella lista e può eventualmente inserire un giocatore svincolato. Resta inoltre da affrontare la questione relativa a Pellegrini, anche se al momento un suo reinserimento non sembrerebbe essere una possibilità concreta.

Un punto della situazione

L'incontro tra Lotito e Gattuso può essere quindi letto come un appuntamento per fare il punto della situazione dopo l'avvio di stagione. Un confronto utile per analizzare quanto fatto finora e discutere dei prossimi passi, con l'obiettivo di consolidare quanto costruito e, possibilmente, alzare ulteriormente l'asticella. L'inizio della stagione ha infatti superato le aspettative e la Lazio vuole ora capire come dare continuità al percorso intrapreso. A Formello, presidente e allenatore hanno avuto così l'occasione per confrontarsi anche sulle prospettive a breve termine della squadra.