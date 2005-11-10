L' enfant prodige di cristallo finito sotto i ferri tre volte. Torino, torna ad allenarsi Pellegri

Da enfant prodige a ragazzo costretto a rincorrere ancora una volta il proprio destino. Pietro Pellegri ha ormai un credito enorme con la sorte, dopo una carriera frenata da una serie impressionante di infortuni. L’ultimo, la rottura dei legamenti del ginocchio destro, è arrivato appena un anno dopo quella al sinistro. Ora, però, il classe 2001 è pronto a ripartire. Come scrive La Stampa, da due settimane lavora al Filadelfia con il gruppo e nell’amichevole contro la Primavera ha mostrato una buona condizione, ma soprattutto tanta voglia. Alla ripresa del campionato contro l’Udinese, Abate potrà convocarlo.

Il rinforzo d’autunno

C’è un Pellegri nuovo all’orizzonte, più sereno e convinto che mai. Il momento, del resto, sembra quello giusto: il Toro ha bisogno di alternative in attacco tra l’astinenza di Simeone, i problemi fisici di Zapata e l’infortunio di Adams. Rientrato dopo il prestito biennale all’Empoli, Pellegri ha lavorato in silenzio durante l’estate per rimettersi in piedi. Ora vuole trovare quella continuità che troppo spesso gli è mancata.

Una carriera da riacciuffare

Il talento, però, non è mai stato in discussione. A 16 anni e 72 giorni segnò alla Roma nel giorno dell’addio di Totti, diventando il terzo italiano più giovane in gol in Serie A; a 16 anni e 112 giorni realizzò la doppietta più giovane di sempre. Poi Monaco, Milan e tanti stop, fino al ritorno al Toro nel 2022. In totale sono oltre 1.500 i giorni persi per infortunio e tre operazioni. Ora c’è una nuova pagina da scrivere: il contratto scade a giugno e Pellegri ha pochi mesi per riprendersi il futuro.