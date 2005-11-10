Lazio, Gattuso studia la coppia Noslin-Pinamonti: nuova soluzione in attacco

La sosta per le Nazionali ha offerto a Gennaro Gattuso l'occasione per sperimentare nuove soluzioni offensive. Tra queste c'è la coppia formata da Tijjani Noslin e Andrea Pinamonti, schierata dall'inizio nelle due amichevoli disputate dalla Lazio e mai proposta insieme in campionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoceleste sembra intenzionato a considerare l'inedita soluzione come un'alternativa concreta per il reparto offensivo. I primi segnali arrivati dai test sono stati positivi: contro l'Arezzo, Pinamonti ha sbloccato la partita proprio su assist di Noslin, mentre nell'ultima sfida contro la Juve Stabia entrambi sono andati a segno.

Le caratteristiche possono aiutare Gattuso

Pinamonti non sembra ancora aver raggiunto la condizione migliore e, al momento, parte indietro nelle gerarchie offensive. Il rendimento mostrato durante la sosta, però, potrebbe spingere Gattuso a continuare a lavorare sulla soluzione, soprattutto considerando le caratteristiche complementari dei due giocatori. L'ex Sassuolo potrebbe così trovare maggiore spazio accanto a Noslin già nelle prossime gare di campionato, a partire dalla sfida contro il Monza.

Due possibili sistemi

La coppia potrebbe essere utilizzata in modi differenti. Nel 4-2-3-1, uno dei due potrebbe agire alle spalle dell'altro, sfruttando la capacità di Noslin di muoversi maggiormente tra le linee. In alternativa, Gattuso potrebbe optare per il 4-3-3, con i due giocatori più vicini e uno dei due ad allargarsi. Una soluzione ancora da approfondire, ma che le amichevoli della sosta hanno permesso a Gattuso di testare concretamente.