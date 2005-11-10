Genoa, De Rossi: "Robinho jr mi ha impressionato. Fa le cose giuste, le cose intelligenti"

Nel corso dell'incontro con i media al termine del match contro il Rapid Bucarest, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato di Robinho Junior: "E' un ragazzo che non conoscevo. E' stata un'operazione, diciamo, di più per il futuro da parte della società ma interessante, molto interessante. Perché fa le cose utili, fa le cose intelligenti, fa le cose giuste. Credo che sia ancora da costruire fisicamente ma dentro al campo ci sta. Poi guardiamo un po' troppo spesso il fisico e ci dimentichiamo di guardare chi la palla la fa tornare a quelli con la maglia dello stesso colore. Mi ha impressionato, abbiamo chiesto di impegnarsi anche in fase difensiva e l'ha fatto. Era la prima partita con noi, si è allenato anche poco con noi perché poi è tornato, ha avuto delle cose personali da fare in queste due settimane, ma l'ho apprezzato molto lui come ho apprezzato Klisys e gli altri giocatori che avete citato prima hanno fatto un'ottima prestazione".

Tra due giornate affronterete la Roma. Può vincere lo scudetto?

"Si tratta di una squadra molto forte, ma prima giochiamo contro la Fiorentina e prima giochiamo contro di loro. Sarà un impegno molto importante".

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