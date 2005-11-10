Italia, oggi pomeriggio allenamento a Casteldebole, poi le conferenze: il programma

L’Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade de France di Saint-Denis. La Nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League: lunedì 5 ottobre, alle 20:45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Dall’Ara dopo l'1-4 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone.

Il programma odierno in casa azzurra

Dopo il rientro in Italia, la squadra si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare a preparare concretamente la gara contro la Turchia. Alle 17:00 è infatti previsto l’allenamento degli azzurri a Casteldebole, occasione per il commissario tecnico e il suo staff di valutare le condizioni del gruppo e iniziare a delineare le scelte in vista della sfida del Dall’Ara. Mancini avrà così modo di lavorare sugli ultimi dettagli dopo quanto visto a Saint-Denis.

Dopo l’allenamento, spazio agli impegni istituzionali della vigilia. Alle 18:45 sarà Vincenzo Montella a presentarsi in conferenza stampa insieme a un calciatore della Turchia. Alle 19:30 toccherà invece a Roberto Mancini, accompagnato da un giocatore della Nazionale italiana. Saranno loro a presentare i temi della gara e a fare il punto sulle rispettive squadre a poche ore dal calcio d’inizio.