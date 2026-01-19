Lazio, Zaccagni: "Como squadra molto forte. Taylor ha qualità, Ratkov grandi potenzialità"
Prima della sfida contro il Como di Cesc Fabregas, ai microfoni di DAZN ha parlato così Mattia Zaccagni che è tornato a disposizione di Sarri a pochi giorni dal successo della Lazio contro l'Hellas: "E' importantissima, sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte e faremo di tutto per portare a casa i tre punti".
Come vi possono aiutare i due nuovi acquisti?
"Sono due bravissimi ragazzi, si stanno integrando bene nel gruppo. Piano piano capiranno al meglio cosa chiede il mister. Taylor ha grande qualità, Ratkov è un giovane con grandi potenzialità".
