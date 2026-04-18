Lazio, Zaccagni: "Sempre brutto sbagliare un rigore, importante vincere"
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Dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli, Mattia Zaccagni ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Per un giocatore è sempre brutto sbagliare un rigore però mi sarebbe dispiaciuto se non avessimo vinto. Siamo stati bravi ad essere sul pezzo e a fare il secondo gol, facendo una grande gara. Sia io che Gila abbiamo forzato il rientro per arrivare al meglio mercoledì, ora stiamo bene fisicamente e preparare la gara al meglio".
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