Lazio, Zaccagni: "Gara no all'andata. Mi manca il gol, ma so che arriverà presto"

Lazio-Como chiuderà la ventunesima giornata di Serie A questa sera all'Olimpico. Una sfida che i biancocelesti sperano di vincere, per una scalata in classifica che potrebbe portare alla partecipazione ad una competizione europea mancata questa stagione. Ma i lariani di Fabregas vanno forte e dopo la battuta d'arresto con il Milan intendono reagire subito.

A pochi minuti dall'inizio del match, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni torna dalla squalifica e commenta ai microfoni di Lazio Style Channel la gara in questione: "È stata una partita no all'andata, siamo partiti con il piede sbagliato, vogliamo dar continuità alla vittoria di Verona e portare a casa i tre punti. Il gol? Mi manca, ma so che arriverà presto. L'importante è aiutare la squadra al massimo e se arriverà il gol tanto meglio. Dobbiamo giocare sempre con lo stesso spirito, con sacrificio e umiltà come ci chiede il mister, così ci toglieremo delle soddisfazioni".