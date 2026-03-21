Maldini si sta prendendo la Lazio e il club riflette sul riscatto dall'Atalanta: i dettagli

L’avventura di Daniel Maldini alla Lazio è iniziata con un guizzo da record, ma il suo percorso in biancoceleste resta ancora in divenire. L’attaccante ha trovato il suo primo gol con la nuova maglia dopo appena un minuto e 23 secondi contro il Sassuolo, alla settima presenza in campionato, firmando la rete casalinga più veloce della Lazio in Serie A dai tempi di Felipe Anderson contro l’Empoli.

Una giocata di qualità, arrivata con freddezza, ma che per ora resta un episodio isolato. Maldini è arrivato a gennaio dall’Atalanta e Maurizio Sarri ha iniziato a lavorare su di lui con l’idea di trasformarlo progressivamente in centravanti. Le qualità tecniche non sono in discussione, ma per guadagnarsi spazio serve maggiore continuità sotto porta. Il prossimo impegno contro il Bologna può rappresentare un’occasione particolare. I rossoblù evocano infatti un precedente positivo per Maldini, che quando vestiva la maglia del Monza segnò proprio contro di loro il gol più veloce della storia del club brianzolo in Serie A, dopo appena 3 minuti e 40 secondi.

Intanto la società continua a valutare il futuro dell’attaccante. L’operazione con l’Atalanta prevede un prestito oneroso da un milione di euro più 500 mila di bonus, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee. Una cifra importante, che rende decisivi i prossimi mesi. A scriverlo è Il Messaggero.