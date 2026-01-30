Lazio, tegola Zaccagni: problema muscolare nella rifinitura, va in panchina senza giocare

TMW
Tegola improvvisa in casa Lazio, dove l'emergenza infortunati era già importante da settimane. Come raccolto da TMW, Mattia Zaccagni non sarà disponibile per la partita di questa sera contro il Genoa a causa di un problema muscolare accusato nel corso della rifinitura, a carico del muscolo obliquo dell’addome.
Il calciatore siederà comunque in panchina per rimanere vicino alla squadra. Al suo posto, nella formazione titolare, c'è subito il nuovo acquisto Daniel Maldini con Pedro e Isaksen ai suoi lati.
