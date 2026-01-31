Lazio, infortunio di Zaccagni nella rifinitura: sensazioni non buone, si teme un lungo stop

La notizia è arrivata ieri poco prima dell'ufficialità delle formazioni. Mattia Zaccagni non ha preso parte al match contro il Genoa a causa di un problema fisico accusato nella rifinitura. Una tegola che non ci voleva per mister Maurizio Sarri che comunque, con i suoi ragazzi, è riuscito a portare a casa i tre punti grazie ad un calcio di rigore realizzato nel recupero da Cataldi. Il capitano ha voluto comunque andare in panchina per stare vicino ai suoi compagni nel momento difficoltà e in vista di una gara così importante.

In questi giorni l'attaccante sosterrà gli esami del caso che ci diranno qualcosa di più sulla sua assenza dai campi e sui tempi di recupero. Le sensazioni però sembrano non essere rosee. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il numero 10 biancoceleste potrebbe stare fuori a lungo visto che si teme una lesione muscolare di secondo grado.